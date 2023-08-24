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Senior PF David Punch looking forward to NC State visit

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Senior power forward David Punch has emerged as a key NC State recruiting target after a quality month of July.

The 6-foot-8, 225-pound power forward from Boston, Mass., attends Harker Heights (Texas) High, and has set up an official visit to NC State on Sept. 15-17. His father is in the military, so he’s grown up in Boston and parts of Texas over the years. The Wolfpack offered him July 21.

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Harker Heights (Texas) High senior power forward David Punch will be officially visiting NC State on Sept. 15.
Harker Heights (Texas) High senior power forward David Punch will be officially visiting NC State on Sept. 15. (Rivals.com)
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