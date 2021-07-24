Preview: NC State basketball alumni return to the hardcourt

Several former NC State basketball players are returning to the hardcourt beginning this weekend in The Basketball Tournament, an event featuring a 64-team field comprised of former basketball players with a $1 million cash prize going to the winning squad.
The roster of former Wolfpack players is called Team Wolf Blood. Former players include
Scott Wood, C.J. Williams, Torin Dorn, Abdul Malik-Abu, Richard Howell, Ralston Turner and Trevor Lacey. The team will be coached by Jordan Collins.
Team Wolf Blood is set to begin play Saturday at 1 p.m. on ESPN3 against "Category 5," a collection of former Miami basketball players. The winner will advance to the second round of the Colombus Regional.
NC State's all-time leading three-point shooter Scott Wood will be featured on Team Wolf Blood Saturday. (Ken Martin)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HQU1FIERBWSBJUyBIRVJFIPCfkLrwn6m4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9SQnlJc0loTzQ4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUkJ5SXNJaE80
ODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZWFtIFdvbGYgQmxvb2QgVEJUIChAV29sZkJs
b29kVEJUKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dvbGZCbG9v
ZFRCVC9zdGF0dXMvMTQxODg5MDE4NDkzOTIxMjgwNT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Vbmlmb3JtcyBhcmUgaW4g8J+UpfCflKXwn5SlLiBXaGF0IGplcnNl
eSBkb2VzIHRoaXMgcmVtaW5kIHlvdSBvZj8gQ29tbWVudCBiZWxvdyDirIfv
uI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JZcHI2czVqNFAiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9yWXByNnM1ajRQPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRlYW0gV29sZiBC
bG9vZCBUQlQgKEBXb2xmQmxvb2RUQlQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vV29sZkJsb29kVEJUL3N0YXR1cy8xNDE4MzYxMTkwMDQ1MTc1
ODEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TY290dCBXb29kIGlzIHN0aWxsIENBU0ggd2FybWluZyB1cCBmb3Ig
dGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUFVNQUhvb3BzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQVU1BSG9vcHM8L2E+IDMzLVBvaW50IENv
bnRlc3Qg8J+UpfCflKXwn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vV29sZkJsb29kVEJUP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXb2xmQmxv
b2RUQlQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SWTI3V0NQblNvIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vUlkyN1dDUG5TbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUQlQg
KEB0aGV0b3VybmFtZW50KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3RoZXRvdXJuYW1lbnQvc3RhdHVzLzE0MTgzNDA2NTcxMTA4MTA2MjU/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5C68J+puFRvbW9ycm93IDFwbSBFU1BOMyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vUVVIUzZUcWxKbCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1FVSFM2VHFs
Smw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGVhbSBXb2xmIEJsb29kIFRCVCAoQFdvbGZC
bG9vZFRCVCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb2xmQmxv
b2RUQlQvc3RhdHVzLzE0MTg2NzE2OTgwNTI4MDA1MTU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SnVseSAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
—— • Talk about it inside The Wolves' Den • Subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker • Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook