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Photo gallery: NC State's new football transfers

Donnie Bui and Devin Masone
For The Wolfpack Central

NC State has landed 11 transfers, with the class ranking tied for No. 23 in the country with an average of 3.18 stars per player.

Click below to see a photo gallery of some of the newcomers that have joined NC State.


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