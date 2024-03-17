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Photo gallery: NC State celebrates its ACC Tournament title
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State men's basketball won the ACC Tournament title Saturday with a 84-76 victory over rival North Carolina in Washington, D.C.
Click below to look at the photos from USA Today.
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