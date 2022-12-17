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No changes coming for NC State four-star DB commit Daemon Fagan

Florida four star DB commit Daemon Fagan locked in with NC State
Florida four star DB commit Daemon Fagan locked in with NC State (Justin Garcia)
Justin Garcia • Rivals.com
Rivals Contributor
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