CLEMSON, S.C. — Mother Nature wanted perfect weather for No. 10 NC State at No. 5 Clemson on Saturday night.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbG1vc3QgYW4gaG91ciB1bnRpbCBraWNrb2ZmOiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vT3U4ZG11RDhMMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL091OGRt dUQ4TDE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNT dGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0 YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTc2MzM3OTM5MDQyMjcxMjM0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Final statistics:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzIG9uIG9mZmVuc2U6IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby91YmdITVVxbUg0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdWJnSE1V cW1INDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0 YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3Rh dGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1NzY0MjI5Njg2MjgyMzYyODg/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCBkZWZlbnNpdmUgc3RhdGlzdGljczogPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2pSMzBqb2U4NkwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qUjMwam9l ODZMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3Rh dGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0 ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTU3NjQyMzE5MjU2NjMwMDY3Mj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

NC State tacks on late score (11:16 p.m.)

NC State quarterback Devin Leary did a draw play to run in for a four-yard score to cut Clemson's lead to 30-20 with 53 seconds left.

Clemson surges to 30-13 lead (11:08 p.m.)

Clemson quarterback D.J. Uiagalelei ran a bootleg from 9 yards out for a touchdown. Clemson took a commanding 30-13 lead with 3:04 left in the game.

Third field goal for B.T. Potter (10:26 p.m.)

Clemson kicker B.T. Potter made a 44-yard field goal to make it 23-13 with 14:16 left in the game.

Statistics through three quarters (10:21 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdGF0aXN0aWNzIGFmdGVyIHRocmVlIHF1YXJ0ZXJzOiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vNU9FOVZLclZTVCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVP RTlWS3JWU1Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChA TkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O Q1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTc2Mzk3NDAwODgwNTE3MTIxP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

NC State adds another field goal (10:01 p.m.)

NC State kicker Christopher Dunn drains the 49-yard field and Clemson now leads 20-13 with 9:06 left in the third quarter.

Clemson strikes first in second half (9:48 p.m.)

Tight end Jake Briningstool goes up high for the seven-yard touchdown and Clemson leads 20-10 with 11:36 left in the third quarter.

Halftime statistics (9:22 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWxmdGltZSBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vcU9tUkZEN0dXVyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3FPbVJGRDdHV1c8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz L3N0YXR1cy8xNTc2MzgyMjEzNDc4MDQzNjQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Clemson regains the lead (9:17 p.m.)

Clemson quarterback DJ Uiagalelei finds running back Will Shipley down the left sideline to the one-yard line. That set up Uiagalelei’s one-yard run. Clemson leads 13-10 with 31 seconds left in the second quarter.

Cedric Seabrough gets first touchown (9:03 p.m.)

Nice play to Cedric Seabrough for a two-yard touchdown catch and NC State leads 10-6 with 1:51 left in the second quarter. A key Clemson penalty on third and eight helped set up the score.

B.T. Potter for three (8:46 p.m.)

B.T. Potter makes a 46-yard field goal and the Tigers lead 6-3 with 5:47 left in the second quarter.

First quarter statistics

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBxdWFydGVyIHN0YXRpc3RpY3M6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9pelFzMTZaQnR3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaXpRczE2WkJ0 dzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS aXZhbHMvc3RhdHVzLzE1NzYzNjg2NzI1MDczMjIzNjg/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

NC State ties it up 3-3 (8:16 p.m)

Christopher Dunn makes the 21-yard field goal to tie the game at 3-3 with 19 seconds left in the first quarter.

Clemson strikes first (8:02 p.m.)

B.T. Potter makes the 20-yard field goal and Clemson leads 3-0 with 8:22 left in the first quarter.