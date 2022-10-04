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{{ timeAgo('2022-10-04 13:06:22 -0500') }} football Edit

NC State WR Keyon Lesane eager to face Florida State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior wide receiver Keyon Lesane is eager to get back on the field and get a win Saturday against Florida State.

No. 14-ranked NC State (4-1) hosts Florida State (4-1) at 8 p.m. Saturday on the ACC Network.

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