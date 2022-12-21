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NC State's Payton Wilson discusses future, friendships formed

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt junior outside linebacker Payton Wilson feels healthy and fresh after not playing since Nov. 25.

Wilson welcomed the time off and NC State will take a Christmas break Dec. 23-25 before embarking to Charlotte to play Maryland in the Duke's Mayo Bowl on Dec. 30.

Wilson knows he'll be playing with the seniors for the last time and will have to ponder his own professional future.

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