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NC State's Kevin Keatts talks Campbell win, signing Dennis Parker

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts was glad his team got tested against Campbell on Friday at PNC Arena.

NC State had three players in double figures to defeat Campbell 73-67 and improve to 2-0 on the young season.

Keatts liked scheduling Campbell and its slower Princeton-style offense to help with facing some ACC teams such as Georgia Tech.

Keatts also broke down the signing of Richmond (Va.) John Marshall senior forward Dennis Parker, which was a pleasant surprise Friday. Rivals.com ranks Parker No. 81 overall in the class of 2023.

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