NC State players have produced some fun quotes this past month.
Here is a look at the what NC State's players said off and on during fall camp with todya's season opener against Western Carolina at Carter-Finley Stadium.
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NC State players
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