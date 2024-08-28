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ago football Edit

NC State's fall camp in soundbites

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State is done with "talking season," but that doesn't mean that some fun and emotional things weren't said during fall camp.

Here is a look at the what Wolfpack coach Dave Doeren and some of his assistant coach said leading up to Thursday's season opener against Western Carolina at Carter-Finley Stadium.

Click on The Wolfpack Central on Instagram and follow for regular content throughout the football season.

NC State coaches

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