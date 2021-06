Shorthanded Pack drops nailbiter, setting up do-or-die game with Vanderbilt

You might need an NC State baseball roster to recognize today's lineup. Due to a positive COVID test and quarantine protocols, the Pack is severely shorthanded with just 13 available players against Vanderbilt in a game that is delayed till 3:07 first pitch on ESPN2. The lineup: LF Austin Murr CF Jonny Butler C Luca Tresh RF Devonte Brown SS Vojtech Mensik 2B Carson Falsken 1B Sam Highfill DH Eddie Eisert 3B DeAngelo Giles Garrett Payne will get the start on the mound. ESPN's Ryan McGee noted that NC State had a team meeting to discuss forfeiting or play, and the players voted overwhelmingly to give it a go.

We will have updates from the game below.

NC State was set to face Vanderbilt Friday at 2 p.m. for a spot in the College World Series championship series. (Ken Martin)

Bottom of the ninth

NC State sends in pinch hitter Danny Carnazzo, but he grounds out to short. Murr lines out to right field for out No. 2. Butler singles to right-center field, bringing up Tresh to the plate as the potential game-tying run. Tresh walks, leaving runners at first and second with two outs. Brown comes to the plate as the potential game-winning runner. Brown grounds out to shortstop to end the game. FINAL: Vanderbilt 3, NC State 1

Top of the ninth

Fenney retires the first batter with a ground out to second. Vaz singles to right and steals second a few pitches later. Rodriguez draws a walk, giving Vanderbilt runners at first and second with one out. Feeney forces a pop fly to center field, and the Vanderbilt runner doesn't tag up, so the Pack completes a double play. Vanderbilt 3, NC State 1

Bottom of the eighth

Brown singles down the left-field line to put a runner on first with no outs. Mensik grounds out up the middle, but Brown advances to second. Falksen is walked, putting runners on first and second with Highfill, who is 3-3 today, coming up to the plate. Highfill strikes out looking on a strike three call that looked rather low. Eisert grounds out to end the inning, leaving two runners on base. Vanderbilt 3, NC State 1

Top of the eighth

Jones reaches on a fielding error by Mensik. Gonzalez out on a bunt that advances the runner to second. Bradfield fouls out for out No. 2. Feeney walks a batter, putting runners on first and second. Keegan grounds into a fielder's choice for out No. 3 at second base. Vanderbilt 3, NC State 1

Bottom of the seventh

Vanderbilt pitcher Chris McElvain comes in to replace Kumar. Highfill hits his third single of the day to leadoff the bottom of the inning for the Pack. The starting pitcher is 3-3 at the plate today. Eisert reaches first on a fielding error by the shortstop, Highfill advances to second. Highfill gets thrown out at second by the catcher for out No. 1. Giles strikes out swinging for the second out, but Eisert reaches second on a wild pitch. Murr is walked, putting runners at first and second with Butler coming up to the plate. Vanderbilt replaces McElvain with lefty Hugh Fisher. Butler is hit by a pitch, which loads the bases. Tresh draws a 3-1 count, but a pop up to center field leaves the bases loaded. Vanderbilt 3, NC State 1

Top of the seventh

Keegan doubles to left field to start the inning. LaNeve strikes out looking, but Feeney walks the next batter to put a man on first and second. Fennery retires the next two batters, and the Pack gets out of the top half of the inning unscathed. Vanderbilt 3, NC State 1

Bottom of the sixth

Mensik draws a walk and eventually reaches second, but the Pack isn't able to send him in. Vanderbilt 3, NC State 1

Top of the sixth

Payne walks the first Vandy batter, and Wolfpack righty Dalton Feeney comes in to replace him. Vaz, the Vandy runner, steals second. Butler makes a great catch in center field to save what could have been a double, but Vaz reaches third. Noland singles to center field, sending in Vaz. Jones singles to right field, and Noland reaches second. Gonzalez strikes out looking for out No. 2. Bradfield reaches first on a fielder's choice, and Vandy loads the bases. Feeney strikes out Young swinging for out No. 3. Vanderbilt 3, NC State 1

Bottom of the fifth

Falsken reaches first on a beautiful bunt down the left-field line. Highfill singles through the left side, Falsken to second. Eisert grounds out to first, and the runners advance to second and third. Giles flies out to left field, sending in Falsken to put the Pack on the board. Murr singles to the shortstop, but Butler strikes out swinging, leaving two runners on base. Vanderbilt 2, NC State 1

Top of the fifth

One Vandy batter reaches base after he's hit by a pitch, but Payne gets out of the inning with no hits or runs allowed. He's likely done for the day, and he gave up just two hits and no earned runs. Vanderbilt 2, NC State 0

Bottom of the fourth

Butler flies out to right, and Tresh grounds out for a quick two outs. Brown hits a single down the right-field line, but Mensik pops out to left field for out No. 3. Vanderbilt 2, NC State 0

Top of the fourth

Off of two hits, one error and one wild pitch, Vanderbilt scores twice. Vanderbilt 2, NC State 0

Bottom of the third

Wolfpack starting pitcher Sam Highfill, who is playing first base today, knocks the first hit of the game with a bullet down the right-field line. Rocker proceeds to strike out the next two Pack batters, and Murr grounds out to retire the side. NC State 0, Vanderbilt 0

Top of the third

Payne retires the Vanderbilt side 1-2-3. NC State 0, Vanderbilt 0

Bottom of the second

Brown strikes out swinging. Vojtech Mensik hits a double down the left-field line that is clearly fair, but it's called foul on the field. The call is then correctly overturned. But after an argument by Vanderbilt coach Tim Corbin, the overturn is overturned. Mensik goes back to the plate and strikes out swinging. Carson Falsken strikes out swinging for out No. 3. NC State 0, Vanderbilt 0

Top of the second

Devonte Brown makes an incredible diving catch in right field for out No. 1. Payne walks a Vandy batter but retires the next two. NC State 0, Vanderbilt 0

Bottom of the first

Austin Murr, Jonny Butler and Luca Tresh all strike out swinging to Vandy starter Kumar Rocker. NC State 0, Vanderbilt 0

Top of the first

Wolfpack starter Garrett Payne retires the first two Vanderbilt batters with ground balls to second base. Payne walks the third batter but strikes out Commordoes clean-up hitter Troy LaNeve. NC State 0, Vanderbilt 0

Pregame developments

