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NC State OLB Payton Wilson has 'flushed' Clemson loss

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt junior outside linebacker Payton Wilson said it is about the little things and not dwelling on a big loss.

Wilson and the Wolfpack will try to bounce back from a 30-20 loss at Clemson, with 4-1 Florida State coming to town Saturday.

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