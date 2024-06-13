NC State will be hosting senior tackle
Connor Howes of Saint Cloud, Fla., this Friday-through-Sunday.
Here is a recap of his recruitment by NC State.
NC State offered senior tackle Connor Howes of Saint Cloud, Fla., on March 27, 2024. (Ryan Rivera/Rivals.com)
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Recruitment
Howes plans to see NC State this weekend, and he has already been to Arkansas and Rutgers. The last trip will be to Ole Miss on June 21-23. The X-factor is that Miami (Fla.) offered him recently.
Howes also has P4 offers from Houston, Maryland, Mississippi State and Central Florida. He also has offers from Arkansas State, Ball State, Charlotte, Florida Atlantic, Georgia Southern, North Carolina A&T and South Florida.
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