News More News
{{ timeAgo('2022-11-09 13:01:24 -0600') }} football Edit

NC State OC Tim Beck sees players evolving

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State offensive coordinator and quarterbacks coach Tim Beck has watched the players around freshman quarterback MJ Morris step up their play.

Beck will have several seniors play at Carter-Finley Stadium for the last time Saturday against Boston College. The offensive line will have three seniors and two key seniors will be at wide receiver.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}