News More News
{{ timeAgo('2022-11-02 12:42:46 -0500') }} football Edit

NC State freshman Terrell Timmons carving out niche

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman wide receiver Terrell Timmons Jr. wasn't sure if he'd be redshirting this season or not, but now is making big catches.

Timmons hauled in a 43-yard reception, which sparked the Wolfpack in last Thursday's 22-21 victory over Virginia Tech. The former Greensboro (N.C.) Northern Guilford standout is now firmly in the wide receiver rotation.

NC State hosts Wake Forest at 8 p.m. Saturday on the ACC Network.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}