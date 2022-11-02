News More News
{{ timeAgo('2022-11-02 12:36:30 -0500') }} football Edit

NC State freshman MJ Morris shines under pressure

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman quarterback MJ Morris showed some serious poise under pressure in his major unveiling.

Morris was turned loose last Thursday in a 22-21 comeback victory over Virginia Tech. He talked about getting ready the last few weeks, learning from redshirt junior quarterback Devin Leary and adapting to new challenges Wednesday.

NC State hosts Wake Forest at 8 p.m. Saturday on the ACC Network.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}