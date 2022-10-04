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NC State DC Tony Gibson expects more explosive FSU offense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State defensive coordinator and linebackers coach Tony Gibson will finally coach against Florida State quarterback Jordan Travis.

Travis has missed the last two meetings against NC State, due to injuries. No. 14-ranked NC State (4-1) hosts Florida State (4-1) at 8 p.m. Saturday on the ACC Network.

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