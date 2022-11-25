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NC State at North Carolina game updates

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State has a few injured players back, but will be playing at North Carolina on Friday with backup quarterbacks.

NC State senior Jack Chambers and redshirt freshman Ben Finley are expected to take snaps against 9-2 UNC. The Wolfpack are 7-4 overall.

Related link — Box score: NC State at North Carolina

NC State tacks on field goal (5:13 p.m.) 

NC State senior kicker Christopher Dunn ends the first half with a 29-yard field goal to give NC State a 17-10 lead.

UNC gets first touchdown (4:53 p.m.)

Good blocking by the UNC offensive line and running back Elijah Green runs nine yards for a touchdown. NC State now leads 14-10 with 5:03 left in the second quarter.

Ben Finley with some magic (4:29 p.m.)

Redshirt freshman quarterback Ben Finley threw a beautiful 28-yard touchdown pass to freshman wide receiver Terrell Timmons to give NC State a 14-3 lead over UNC with 12:38 left in the second quarter.

First quarter statistics (4:19 p.m.)

UNC tacks on FG (4:09 p.m.)

UNC kicker Noah Burnette makes the 37-yard field goal and NC State's lead is now 7-3 with 5:13 left in the first quarter.

NC State strikes first (3:42 p.m.)

Senior quarterback Jack Chambers keeps it for the easy touchdown and NC State leads UNC 7-0 with 13:20 left in the first quarter. The touchdown was set up by NCSU redshirt junior wide receiver Devin Carter beating a UNC defensive back, who had fallen down, for a 52-yard gain. Plus there was a penalty tacked on to the play to push it to the two-yard line.

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