NC State has a few injured players back, but will be playing at North Carolina on Friday with backup quarterbacks.
NC State senior
Jack Chambers and redshirt freshman Ben Finley are expected to take snaps against 9-2 UNC. The Wolfpack are 7-4 overall.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ud2VudHktb25lIG1pbnV0ZXMgdW50aWwga2lja29mZiBmb3IgTkMg
U3RhdGUgYXQgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmE6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by94UERQMGhFNWRpIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veFBEUDBoRTVkaTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxz
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMv
c3RhdHVzLzE1OTYyMzU5NTE0MjM4ODEyMTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+Tm92ZW1iZXIgMjUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWxmdGltZSBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vUHd1MzAwNUVTMiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1B3dTMwMDVFUzI8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz
L3N0YXR1cy8xNTk2MjY1NzU1ODE2ODM3MTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk5vdmVtYmVyIDI1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
NC State tacks on field goal (5:13 p.m.)
NC State senior kicker Christopher Dunn ends the first half with a 29-yard field goal to give NC State a 17-10 lead.
UNC gets first touchdown (4:53 p.m.)
Good blocking by the UNC offensive line and running back Elijah Green runs nine yards for a touchdown. NC State now leads 14-10 with 5:03 left in the second quarter.
Ben Finley with some magic (4:29 p.m.)
Redshirt freshman quarterback Ben Finley threw a beautiful 28-yard touchdown pass to freshman wide receiver Terrell Timmons to give NC State a 14-3 lead over UNC with 12:38 left in the second quarter.
First quarter statistics (4:19 p.m.)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBxdWFydGVyIHN0YXRpc3RpY3M6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby8zeXRlMWVqaGhxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vM3l0ZTFlamho
cTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl
Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS
aXZhbHMvc3RhdHVzLzE1OTYyNTIyNTI1Mjc2Nzc0NDA/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
UNC tacks on FG (4:09 p.m.)
UNC kicker Noah Burnette makes the 37-yard field goal and NC State's lead is now 7-3 with 5:13 left in the first quarter.
NC State strikes first (3:42 p.m.)
Senior quarterback Jack Chambers keeps it for the easy touchdown and NC State leads UNC 7-0 with 13:20 left in the first quarter. The touchdown was set up by NCSU redshirt junior wide receiver Devin Carter beating a UNC defensive back, who had fallen down, for a 52-yard gain. Plus there was a penalty tacked on to the play to push it to the two-yard line.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZXZpbiBDYXJ0ZXIgd2l0aCBhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vRmlyc3RIb3Jpem9uQm5rP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBGaXJzdEhvcml6b25Cbms8L2E+IEZJUlNUIERPV04gb24gdGhlIFBhY2sm
IzM5O3Mgc2Vjb25kIHBsYXkhIDUyIHlhcmQgcGFzcyBmcm9tIEZpbmxleSEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lLT2N1MmlEdjAiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS95S09jdTJpRHYwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIEZvb3Ri
YWxsIChAUGFja0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1BhY2tGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU5NjI0MjkwMTM4MTYxNTYxNj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNSwgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE