GREENVILLE — The No. 13-ranked NC State Wolfpack have been practicing and practicing ever since December 2021, but finally get to play a game. NC State travels to East Carolina on Saturday, with the game on ESPN. NCSU went 9-3 last year and ECU went 7-5, and the Pirates also have had their bowl game canceled last year.

Final stats

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0cyBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBudW1i ZXJzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOG1VOUtxU0lnZiI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzhtVTlLcVNJZ2Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBh Y2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTY2MTkwMjAzMzA3 MzAyOTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

ECU kicker dooms Pirates

ECU kicker Owen Daffer misses the 41-yard field goal wide right and NC State wins 21-20. He had also missed the extra point.

ECU scores, but misses extra point

ECU running back Rahjai Harris plunges in from a yard out, but ECU misses the extra point. NC State leads 21-20 with 2:58 left in the game.

End of the third quarter statistics (2:47 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FbmQgb2YgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgc3RhdGlzdGljczogPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL29RTEN4Nm9VUHMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9vUUxDeDZvVVBzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJh bCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTU2NjEzNjI5MTkyMTUxODU5Mz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

ECU gets first score of second half (2:39 p.m.)

Nice play call and tight end Shane Calhoun gets the score for East Carolina on one-yard grab. NC State leads 21-14 with 5:17 left in the third quarter.

Halftime statistics (1:51 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWxmdGltZSBzdGF0czogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FR WUh3Q0MwY2siPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9RUVlId0NDMGNrPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0 dXMvMTU2NjEyMTg5NTM0MjE5ODc4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Breathing room late in second quarter (1:43 p.m.)

Nice bounce to the outside and NC State sophomore running back Demie Sumo-Karngbaye gets the smooth 24-yard touchdown. NC State leads 21-7 with 1:09 left in the second quarter.

First quarter statistics (12:55 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBxdWFydGVyIHN0YXRzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vcTAzcktYSVBHaCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3EwM3JLWElQR2g8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz L3N0YXR1cy8xNTY2MTA4MTQyMDA1NDA3NzQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Blocked punt magic (12:48 p.m.)

Safety Sean Brown recovers the blocked punt in the end zone, with wide receiver Jasiah Provillon getting the blocked punt. NC State leads 14-0 with 1:34 left.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CTE9DS0VEIFBVTlQgZm9yIFdvbGZwYWNrIFREISA8YnI+PGJyPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWG1zamVraEZnZiI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL1htc2pla2hGZ2Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQUNDIEZvb3RiYWxsIChA QUNDRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUND Rm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1NjYxMTA2MDA1NDI5NTM0NzI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Devin Leary, Thayer Thomas create magic (12:39 p.m.)

Quick strike over the middle from quarterback Devin Leary to wide receiver Thayer Thomas for a 12-yard touchdown pass. NC State and ECU tied at 7-7 with 2:40 left in the first quarter. The score was set up by Leary's deep throw to Thomas for 24 yards and a big first down on third and 14.

ECU strikes first (12:19 p.m.)

ECU struck first with a 39-yard touchdown pass from quarterback Holton Ahlers to wide receiver C.J. Johnson with 10:03 left in the first quarter. Ahlers and Johnson were prep teammates at Greenville (N.C.) Conley High.

Pregame look

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3J0eS1maXZlIG1pbnV0ZXMgdW50aWwga2lja29mZiwgTkMgU3Rh dGUgYXQgRUNVOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaVNsb0hlVlgzViI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2lTbG9IZVZYM1Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhl V29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTY2MDgy ODEyMjUxNDU5NTk1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAz LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=