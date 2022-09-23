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Junior D.J. Burns video interview

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior center D.J. Burns met with the media for the first time Friday at the Wolfpack's media day.

Click below to watch what the former Winthrop transfer said.

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