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Handful of NC State targets in initial Rivals top 65 for 2026

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The top 65 for the class of 2026 was unveiled Wednesday by Rivals.com.

NC State has already offered Latrell Allmond of Southern Pines, N.C., in basketball and Reidsville (N.C.) High two-sport star Kendre' Harrison in football.


Related link: Rivals.com's top 65 for class of 2026

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