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Final: No. 14 NC State 19, Florida State 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State is looking to bounce back from last week's loss to Clemson and host Florida State on Saturday at Carter-Finley Stadium.

The stadium lights went out in the pregame, setting up a mini-delay to the start of the game. The Wolfpack and Seminoles are both 4-1 heading into the contest.

Related link — Florida State at No. 14 NC State running box score and play-by-play

Final statistics (11:42 p.m.)

Interceptions help put game away (11:38 p.m.)

Devan Boykin gets the interception in the end zone with 38 seconds left and NC State leading 19-17. The Wolfpack also previously got a big interception from Shyheim Battle.

Dunn part IV (11:15 p.m.)

Christopher Dunn makes a 28-yard field goal to give NC sTate a 19-17 lead with 6:33 left in the game.

Dunn on fire (10:57 p.m.)

NC State kicker Christopher Dunn squeezes in a 53-yarder to cut the lead to 17-16 with 12:07 left in the game. NC State had back-to-back holding penalties to push back the field-goal attempt, after getting the ball back at FSU's 16-yard line following a punting penalty.

Statistics after three quarters (10:47 p.m.)

Dunn delivers another field goal (10:42 p.m.)

Christopher Dunn makes a 40-yard field goal and cuts the FSU lead to 17-13 with 57 seconds left in the third quarter.

NC State gets first touchdown (10:12 p.m.)

Nice play-action and NC State quarterback Devin Leary finds wide receiver Darryl Jones on a 12-yard slant for a touchdown. FSU leads 17-10 with 9:49 left in the third quarter.

Halftime statistics (9:46 p.m.)

Florida State adds field goal before half (9:44 p.m.)

Florida State redshirt sophomore kicker Ryan Fitzgerald makes a season-long 46-yard field goal to give the Seminoles a 17-3 halftime lead.

FSU cashes in before halftime (9:34 p.m.)

Florida State backup running back Lawrance Toafili finds a big hole off the left side for a 12-yard touchdown run. FSU leads 14-3 with 48 seconds left in the second quarter.

FSU gets first touchdown (9:03 p.m.)

Florida State wide receiver Mycah Pittman snags it for 14-yard touchdown and FSU leads 7-3 with 11:29 left in the second quarter. The score was set up by Florida State quarterback Jordan Travis going 71 yards on a run.

First quarter statistics (8:48 p.m.)

NC State gets on the board (8:42 p.m.)

NC State senior kicker Christopher Dunn makes a 38-yard field goal to give the Wolfpack a 3-0 lead with 3:06 left in the first quarter.

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