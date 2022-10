NC State is looking to bounce back from last week's loss to Clemson and host Florida State on Saturday at Carter-Finley Stadium. The stadium lights went out in the pregame, setting up a mini-delay to the start of the game. The Wolfpack and Seminoles are both 4-1 heading into the contest.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBoYXZlIGxpZ2h0cyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0lu MUppelhJbDYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9JbjFKaXpYSWw2PC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0 dXMvMTU3ODg4ODcyMDY0MzU1MTIzMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Final statistics (11:42 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v cFYzWUo1Q2xhViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3BWM1lKNUNsYVY8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0 YXR1cy8xNTc4OTU0NDg4MDYwMTI1MTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk9jdG9iZXIgOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCBkZWZlbnNpdmUgc3RhdGlzdGljczogPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1NqUEtHRDNRc3oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TalBLR0Qz UXN6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3Rh dGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0 ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTU3ODk1NDY4MzIyOTQ5MTIwMD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Interceptions help put game away (11:38 p.m.)

Devan Boykin gets the interception in the end zone with 38 seconds left and NC State leading 19-17. The Wolfpack also previously got a big interception from Shyheim Battle.

Dunn part IV (11:15 p.m.)

Christopher Dunn makes a 28-yard field goal to give NC sTate a 19-17 lead with 6:33 left in the game.

Dunn on fire (10:57 p.m.)

NC State kicker Christopher Dunn squeezes in a 53-yarder to cut the lead to 17-16 with 12:07 left in the game. NC State had back-to-back holding penalties to push back the field-goal attempt, after getting the ball back at FSU's 16-yard line following a punting penalty.

Statistics after three quarters (10:47 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdGF0aXN0aWNzIHRocm91Z2ggdGhyZWUgcXVhcnRlcnM6IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pVk1YN20yNkpNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v aVZNWDdtMjZKTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwg KEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1Nzg5NDAyMjM2MTM4NTM2OTY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Dunn delivers another field goal (10:42 p.m.)

Christopher Dunn makes a 40-yard field goal and cuts the FSU lead to 17-13 with 57 seconds left in the third quarter.

NC State gets first touchdown (10:12 p.m.)

Nice play-action and NC State quarterback Devin Leary finds wide receiver Darryl Jones on a 12-yard slant for a touchdown. FSU leads 17-10 with 9:49 left in the third quarter.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZXZpbkxlYXJ5 MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGV2aW5MZWFyeTE8L2E+IERFTElW RVJTIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFycnlsSm9u ZXNfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEYXJyeWxKb25lc188L2E+IGZv ciA2ITxicj48YnI+8J+TuiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2FjY25ldHdvcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFjY25ldHdvcms8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GUE55ZlFqTVBrIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vRlBOeWZRak1QazwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBG b290YmFsbCAoQFBhY2tGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1Nzg5MzI3NjA5ODY5MzEy MDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA5LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Halftime statistics (9:46 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWxmdGltZSBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vamRaTlNMS3pQOCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2pkWk5TTEt6UDg8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz L3N0YXR1cy8xNTc4OTI0ODQyMjc5MDQ3MTY4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Florida State adds field goal before half (9:44 p.m.)

Florida State redshirt sophomore kicker Ryan Fitzgerald makes a season-long 46-yard field goal to give the Seminoles a 17-3 halftime lead.

FSU cashes in before halftime (9:34 p.m.)

Florida State backup running back Lawrance Toafili finds a big hole off the left side for a 12-yard touchdown run. FSU leads 14-3 with 48 seconds left in the second quarter.

FSU gets first touchdown (9:03 p.m.)

Florida State wide receiver Mycah Pittman snags it for 14-yard touchdown and FSU leads 7-3 with 11:29 left in the second quarter. The score was set up by Florida State quarterback Jordan Travis going 71 yards on a run.

First quarter statistics (8:48 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBxdWFydGVyIHN0YXRpc3RpY3M6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby91eDl2blcyVzNyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdXg5dm5XMlcz cjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS aXZhbHMvc3RhdHVzLzE1Nzg5MTA3MDg2Nzg2NjAwOTg/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

NC State gets on the board (8:42 p.m.)

NC State senior kicker Christopher Dunn makes a 38-yard field goal to give the Wolfpack a 3-0 lead with 3:06 left in the first quarter.