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David Sanders reacts to being named the No. 1 prospect in 2025 Rivals100

David Sanders Jr.
David Sanders Jr.
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@yahoo.com

Charlotte (N.C.) Providence Day's elite quarterback Jadyn Davis has another elite prospect protecting his blind side. Offensive tackle David Sanders Jr. was just named the No. 1 prospect in the initial 2025 Rivals100.

After practice last week, the sophomore took a few minutes to go over where his recruitment stands, which visits he has coming up, and reacted to being named the top player in his class. Get the latest from Sanders in the video below.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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