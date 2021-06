2022 defensive end Nick Campbell commits to NC State

Three-star 2022 defensive end Nick Campbell announced his commitment to NC State Sunday. Campbell, a 6-3, 270-pounder from Lake Minneola (Fla.) High School, is ranked 86th among prospects from the state of Florida in the 2022 class according to Rivals. He had notable offers from NC State, Nebraska, Virginia, Virginia Tech, Auburn, Georgia Tech and Missouri, among several others.

NC State commit defensive end Nick Campbell is the No. 86 overall prospect from Florida in the class of 2022 according to Rivals. (Rivals.com)

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBoYWQgYSB3b25kZXJmdWwgdGltZSB0aGlzIHdlZWtlbmQgYXQg TkMgU1RBVEUuICBJJiMzOTttIGFtIHNvIHByb3VkIHRvIHNheSB0aGF0IHdl IGFyZSBub3cgZmluYWxseSBhcGFydCBvZiB0aGUgUGFjayAtTmljayBDYW1w YmVsbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ09N TUlURUQyVEhFUEFDSz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0NPTU1JVEVEMlRIRVBBQ0s8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3Rh dGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29h Y2h3aWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2h3aWxlczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFRvbnlHaWJzb24/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoVG9ueUdpYnNvbjwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9NZXJjaT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfTWVyY2k8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUaHVuZGVyXzQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDb2FjaFRodW5kZXJfNDU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUGFja1ByaWRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQ YWNrUHJpZGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5k cmV3X0l2aW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbmRyZXdfSXZpbnM8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWljaGFlbENsYXJr UFA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pY2hhZWxDbGFya1BQPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xNSFNfSGF3a3NGVEJMP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMTUhTX0hhd2tzRlRCTDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BXcGFGZ05pR3kiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9w V3BhRmdOaUd5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEthdGUgQ2FtcGJlbGwgKEBDYW1w YmVsbEtjbmNhbSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW1w YmVsbEtjbmNhbS9zdGF0dXMvMTQwMTY5MjYzNjU1ODI4Njg0OD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==