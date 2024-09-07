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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Sept. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Video podcast: NC State, Tennessee clash of offenses

Raleigh News & Observer —Athens Drive High School football pulls away from Cary for its second win of the season

Raleigh News & Observer —Wolfpack superfan Scotty McCreery releases ‘NC State Version’ of popular song

Fayetteville Observer — How NC State's Dave Doeren nearly became the Tennessee football coach

Fayetteville Observer — Who is Grayson McCall? What to know of NC State quarterback

Fayetteville Observer — Why is Tennessee taking on NC State in Charlotte? Here's what to know

GoPack.com — Wolfpack Opens Conference Play with Win Over California

Social media posts of the day

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