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Wolfpack newsstand — Sept. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — The review: NC State wins drama-filled game at UVA

The Wolfpack Central — PFF game grades for NC State at Virginia

Charlotte Observer — Louisville at NC State football first look: Odds, key matchup, game day info

GoPack.com — NC State drops ACC road contest to Louisville, 5-2

GoPack.com — Pratapas' Shutout Leads Wolfpack to Road Draw at No. 16 Duke

GoPack.com — Wayand, Borisiouk wrap up weekend at Tom Chewning Invitational

Technician — NC State women’s soccer gains traction with 0-0 draw at No. 16 Duke

Technician — NC State volleyball knocks a set off of No. 13 Georgia Tech in 3-1 loss

Technician — Football vs. Virginia takeaways: Armstrong’s return, emergence of number one receiver

Technician — NC State men’s soccer suffers lopsided 5-2 loss at Louisville

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