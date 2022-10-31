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Wolfpack newsstand — Oct. 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior WR Terrell Anderson happy about NC State offer

The Wolfpack Central — ACC Spotlight: The top five players heading into 2022-23

Raleigh News & Observer —NC State vs Wake Forest first look: Pack set to host ACC Atlantic Division showdown

Winston-Salem Journal — N.C. State transfer Jaylon Gibson feeling comfortable in different shade of red at Winston-Salem State

GoPack.com — Pack Rifle Falls to No. 6 Akron

GoPack.com — Women's Golf Completes Fall Slate with T6 at Landfall Tradition

GoPack.com — Volleyball Falls to Georgia Tech Despite Long Battle

Technician — NC State Athletics’ top plays of October 2022

Technician — October’s top performers: Tuohy, Hidlay shine on championship stage

Technician — Football vs. VT Takeaways: ‘Cardiac Pack’ strikes again

Technician — Women’s golf ties for sixth place at Landfall Tradition

Technician — Wolfpack volleyball falls to No. 10 Georgia Tech despite Leoniak’s 19 kills

Technician — NC State rifle records second loss to No. 6 Akron

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