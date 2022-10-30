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Wolfpack newsstand — Oct. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

Raleigh News & Observer —NC State AD Boo Corrigan ready for his turn in College Football Playoff spotlight

Charlotte Observer — Who’s No. 1? NC high school football final playoff pairings, bracket set by NCHSAA

GoPack.com — No. 19 NC State Defeats No. 16 Army Behind Record Smallbore Performance

Technician — NC State rifle sets program record in smallbore, outduels Army

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