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Wolfpack newsstand — Oct. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —NC State pulls out 22-21 thriller over Virginia Tech. Closer look at how Pack did it.

Raleigh News & Observer —NC State finalizing deal to open 2024 football season in Charlotte against SEC team

GoPack.com — Pack Tames Tigers In Clean Sweep

GoPack.com — NC State wins seventh straight ACC cross country title

GoPack.com — No. 19 NC State Rifle Set to Take on No. 16 Army and No. 6 Akron

GoPack.com — Morris Answers Opportunity with Clutch Performance

Technician — NC State women’s cross country captures seventh ACC Championship in a row

Technician — NC State men’s soccer loses final regular season game to stingy Clemson defense

Technician — NC State volleyball bounces back with dominant sweep over Clemson

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