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Wolfpack newsstand — Oct. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State commit Kyron Jones has memorable night

The Wolfpack Central — Zymicah Wilkins shines at N.C. Top 80 Camp

The Wolfpack Central — The review: NC State's margin for error shrinks

Winston-Salem Journal — Broncos 4 downs: Russell Wilson and Nathaniel Hackett do not work together, George Paton.

GoPack.com — Wolfpack Welcomes William & Mary to Raleigh Tuesday Night

GoPack.com — Katelyn Tuohy repeats as USTFCCCA National Athlete of the Week

Technician — NC State Athletics’ week in review: Oct. 10-Oct. 16

Technician — NC State football falls flat in Syracuse, offensive grades tank

Technician — Poor line play dooms NC State football’s defense in loss to Syracuse

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