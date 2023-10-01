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Wolfpack newsstand — Oct. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — PFF game grades for Louisville at NC State

Raleigh News & Observer —How NC State plans to ‘keep moving forward’ after tough offensive outing against Louisville

GoPack.com — NC State Women's Soccer Sets Dail Soccer Stadium Attendance Record in Loss to No. 1 North Carolina

GoPack.com — NC State takes on No. 15 Notre Dame in Sunday showcase

Technician — NC State women’s soccer suffers 4-0 loss to No. 1 UNC-Chapel Hill

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