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Wolfpack newsstand — Nov. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

The Wolfpack Central — NC State QB Ben Finley always has fun playing football

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Ben Finley in unexpected but welcomed spot

The Wolfpack Central — Videos: NC State coordinators Tim Beck, Tony Gibson talk UNC

The Wolfpack Central — NC State's Katelyn Tuohy letting her national title sink in

The Wolfpack Central — Scouting Kansas

Raleigh News & Observer —NC State football looks to ease its pain with a rivalry victory over North Carolina

Raleigh News & Observer —Gov. Cooper joins N&O college football rivalry week picks for NC schools, other big games

Raleigh News & Observer —Who will be state HS football player of the year? Here are the finalists for Mr. Football

GoPack.com — Volleyball to Wrap Up Season with Final Two Matches

GoPack.com — Berchot, Holt, and Bennett Named October Heart of the Pack Winners

GoPack.com — NC State head coach Laurie Henes, athlete Katelyn Tuohy win regional honors

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