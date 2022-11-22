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Video: NC State QB Ben Finley in unexpected but welcomed spot

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt freshman quarterback Ben Finley never imagined a scenario where he'd be preparing for North Carolina this season.

Finley was relegated to the scout team last August and was the Wolfpack's fourth-string quarterback. Injuries to redshirt junior Devin Leary and freshman MJ Morris, and Finley became the best passing option for the Wolfpack.

Quick below to watch the video:

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