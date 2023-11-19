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Wolfpack newsstand — Nov. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Scouting Charleston Southern

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 10 in the NFL

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren respects Virginia Tech's tradition

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GoPack.com — No. 2 Wrestling Defeats Army on the Road

GoPack.com — Wolfpack Takes on Virginia Tech in the Final Road Game of the Season

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Technician — NC State extends return offer to football player found responsible for sexual misconduct

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