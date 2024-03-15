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Wolfpack newsstand — March 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State's upsets Duke, reach ACC Tournament semis

The Wolfpack Central — Top 100 Elhadji Diallo loves playing defense

The Wolfpack Central — Bradley Floyd has been watching his big, older cousin

The Wolfpack Central — Sophomore Markus Kerr opening eyes with his play

Raleigh News & Observer —Photos: NC State upsets Duke in ACC Men’s Basketball Tournament action

Raleigh News & Observer —Survive. Advance. Eat? NC State’s Mohamed Diarra playing through Ramadan fast

Raleigh News & Observer —Photos: Take an inside look at the 2024 ACC Men’s Basketball Tournament

Charlotte Observer — In an ACC Tournament run that’s already made history, NC State has rediscovered itself

Charlotte Observer — NC State basketball shocks Duke: 5 takeaways from the Wolfpack’s ACC Tournament upset

Charlotte Observer — North Mecklenburg stops Lake Norman in overtime, heads to NCHSAA 4A state final

Fayetteville Observer — 'No plans on stopping': Will NC State win the ACC Tournament?

Fayetteville Observer — How to watch NC State vs Virginia: TV, live stream for ACC Tournament

Fayetteville Observer — VIDEO: NC State's DJ Burns discusses win vs. Duke at ACC Tournament

Technician — NC State men’s basketball continues Cinderella run in shocking 74-69 win over Duke

GoPack.com — Pack Tops Northwestern, 1-0

GoPack.com — Semifinals Bound! Pack Takes Down 11th-ranked Duke

GoPack.com — Esposito Named Associate Head Coach

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