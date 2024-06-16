Advertisement
News More News
ago football Edit

Wolfpack newsstand — June 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

Advertisement

Jackets Online — Tech heats up with 4-star DB Jontae Gilbert after OV


Charlotte Observer — NC State baseball falls to Kentucky on walk-off home run at the College World Series

Charlotte Observer — NC State baseball’s Omaha return delivers more heartbreak — but Wolfpack still has a chance

Charlotte Observer — Meet the All-Observer baseball team, the best high school players in the Charlotte area

Fayetteville Observer — NC State looking to bounce back from tough CWS loss to Kentucky

Fayetteville Observer — College World Series: NC State baseball loses to Kentucky in opener

Fayetteville Observer — NC State baseball vs Kentucky: Photo gallery

Technician — NC State baseball loses 5-4 to Kentucky in extra-inning thriller, falls into loser’s bracket

GoPack.com — #Pack9 Falls in Extra Innings to #2 Kentucky in College World Series Opener

Twitter posts of the day

Video of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement