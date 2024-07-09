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Wolfpack newsstand — July 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State gets senior punter Cristian Harthan

The Wolfpack Central — Scouting video: Senior Isaiah Denis at NCISAA event

Fayetteville Observer — Who will be NC State football's toughest opponent on 2024 schedule?

GoPack.com — Doeren Named to 2024 Dodd Trophy Preseason Watch List

GoPack.com — Diana Shnaider Accepts Invitation to the Paris Olympic Games

GoPack.com — Anthony Carter Jr. Named University Scholar-Athlete by NFF Dooley Chapter

GoPack.com — CSCAA Names 19 from Wolfpack Swim & Dive as Individual Scholar All-Americans

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