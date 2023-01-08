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Wolfpack newsstand — Jan. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State sinks free throws to put away Virginia Tech

The Wolfpack Central — Q&A: NC State coach Kevin Keatts after big win at Virginia Tech

The Wolfpack Central — Box score: NC State 73, Virginia Tech 69

The Wolfpack Central — QB Brennan Armstrong reunites with Robert Anae at NC State

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board

Raleigh News & Observer —NC State basketball survives furious finish to beat Virginia Tech on the road, 73-69

Raleigh News & Observer —Former Virginia quarterback Brennan Armstrong confirms he’s transferring to NC State

Raleigh News & Observer —NC State’s Morsell on the victory over Virginia Tech

Fayetteville Observer — Former Virginia QB Brennan Armstrong commits to NC State football

GoPack.com — Pack Holds on for Wire-to-Wire Win over Virginia Tech

Technician — Wolfpack men’s basketball survives late comeback from Hokies, wins second straight

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