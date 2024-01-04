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Wolfpack newsstand — Jan. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

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The Wolfpack Central — NC State rallies to find way to top Notre Dame 54-52

The Wolfpack Central — Scouting videos: NC State senior signee Keenan Jackson

The Wolfpack Central — NC State loses star cornerback Aydan White to transfer portal

The Wolfpack Central — Q&A: Kevin Keatts after Notre Dame win

Raleigh News & Observer —ACC Now: Conference play is here and the basketball battles are fierce

Raleigh News & Observer —Two-way lineman at Charlotte high school named NC Gatorade Player of the Year in football

Charlotte Observer — Facing catastrophe, DJ Burns scores twice in final 15 seconds to deliver an NC State win

Charlotte Observer — NC State football roster gets early 2024 shakeup as Battle, White announce departures

GoPack.com — Wolfpack Prepares for Weinman Foundation Invitational in Hawaii

GoPack.com — Wolfpack Women’s Tennis Tabbed No. 9 in Preseason National Standings

GoPack.com — #3 NC State Returns Home for Ranked ACC Matchup with #22 FSU

GoPack.com — Burns Last Second Bucket Gives Pack Win at Notre Dame

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