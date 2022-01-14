 The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior OL Ethan Mackenny happy to get NC State offer

The Wolfpack Central — Video: NC State commit Lex Thomas' junior year highlights

The Wolfpack Central — Junior OL Robert Grigsby excited about NC State offer

The Wolfpack Central — Four-star Rico Walker expected to attend NC State Junior Day

Raleigh News & Observer —ACC Now Podcast: The tiers of ACC hoops — or tears, depending on your perspective

Charlotte Observer — Gamecocks to hire Jacksonville Jaguars assistant as new assistant coach, report says

Greensboro News-Record — Big Board: The top 50 prospects in the 2022 NFL Draft

Fayetteville Observer — Star kicker Chris Dunn will return to NC State for his fifth season

GoPack.com — Pack to Open Season at Rutgers Quad Meet

GoPack.com — NC State to Continue Indoor Track Season at Virginia Tech Invitational

GoPack.com — #4 NC State Moves to 6-0 in ACC With Road Win at Virginia

Technician — NC State women’s basketball cruises past Virginia 66-43, 6-0 vs ACC

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