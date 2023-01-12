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Wolfpack newsstand — Jan. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior 5-star Sarah Strong taking recruiting attention in stride

The Wolfpack Central — Sophomore DE Bryce Davis has banner season

The Wolfpack Central — Preview of NC State's 2023 opponents

Raleigh News & Observer —Jakobi Meyers Wins Patriots Award; Staying in New England?

GoPack.com — No. 5 NC State welcomes Army on Military Appreciation Night

GoPack.com — NC State Heads to Tallahassee for Thursday Night Matchup with FSU

GoPack.com — #Packmentality Pop-Ins Podcast: EP. 103 - Looking back at the first part of the season and talking with Coach Pat Popolizio

Technician — NC State women’s basketball travels to UNC for highly-anticipated matchup

Technician — Wolfpack track and field gearing up for 2023 season

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