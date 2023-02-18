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Wolfpack newsstand — Feb. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts, Pack ready for round II with UNC

The Wolfpack Central — Freshman Cole Cloer emerging in big way

Raleigh News & Observer —How an outdoor hockey game at Carter-Finley came to symbolize a Triangle-wide triumph

Raleigh News & Observer —Oh, yeah, there’s a big basketball game, too, as Wolfpack, Tar Heels meet again

GoPack.com — Pack Drops Home Opener to Iowa

GoPack.com — Pack Dominates Day Four of ACC Championships with Five Titles

GoPack.com — No. 5 NC State dominates UNC, 28-6

GoPack.com — Pack Posts 196.150 on Mental Health Awareness Night

GoPack.com — Wolfpack Earns New School Record on Day One of JDL DMR Invite, VT Challenge

Technician — No. 10 NC State women’s tennis rolls Wake Forest 7-0 in ACC opener

Technician — NC State gymnastics takes care of business against New Hampshire

Technician — NC State baseball wallops Wagner 14-1 in season opener

Technician — “Reynolds West”: NC State wrestling squashes UNC, clinches ACC co-dual title

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