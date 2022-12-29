The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GcmVlZG9tIEludml0YXRpb25hbCBiYXNrZXRiYWxsIGNoYW1waW9u
c2hpcCBoaWdobGlnaHRzIGFuZCBzY29yZXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL3NjeDc0Mk1VS0wiPmh0dHBzOi8vdC5jby9zY3g3NDJNVUtMPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEhpZ2hTY2hvb2xPVCAoQEhpZ2hTY2hvb2xPVCkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IaWdoU2Nob29sT1Qvc3RhdHVzLzE2
MDg0NDE0NjQ3NTY4NjI5ODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i
ZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbiBhIGNyaXRpY2FsIG9mZnNlYXNvbiBmb3IgdGhlaXIgZnV0dXJl
LCBCb3dsIG9mZmljaWFscyBwbGFuIHRvIGV4cGxvcmUgd2l0aCBjb21taXNz
aW9uZXJzIHJldm9sdHVpb25hcnkgY2hhbmdlcywgaW5jbHVkaW5nIG9mZmVy
aW5nIE5JTCBwYXkgJmFtcDsgaW5jcmVhc2luZyA2LTYgZWxpZ2liaWxpdHkg
c3RhbmRhcmQuPGJyPjxicj7igJxQYXlvdXRzIGZyb20gYm93bHMgY291bGQg
YmUgZGlyZWN0ZWQgdG8gcGxheWVycyBpbnN0ZWFkIG9mIGNvbmZlcmVuY2Vz
LuKAnTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9UTGlMSjk3TzRHIj5odHRwczov
L3QuY28vVExpTEo5N080RzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSb3NzIERlbGxlbmdl
ciAoQFJvc3NEZWxsZW5nZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUm9zc0RlbGxlbmdlci9zdGF0dXMvMTYwODExMjQ3MDIzMjY0OTcyOD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyOCwgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UYW5uZXIgSW5nbGUgaXMgY29taW5nIGJhY2sgdG8gT3JsYW5kbyEg
VGhlIFdvbGZwYWNrIGRlZmVuZGVyIHdpbGwgcmV0dXJuIHRvIHRvd24gZm9y
IHRoZSAyMDIzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVsYV9C
b3dsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIdWxhX0Jvd2w8L2E+ICA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Rhbm5lckluZ2xlP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUYW5uZXJJbmdsZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9EcmFmdERpYW1vbmRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEcmFm
dERpYW1vbmRzPC9hPiBhcmUgZm91bmQgYXQgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IdWxhQm93bD9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0h1bGFCb3dsPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NBR0VDYXJkcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5Ac2FnZWNhcmRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYVYw
c01GU1RKSyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FWMHNNRlNUSks8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgSHVsYSBCb3dsIChASHVsYV9Cb3dsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0h1bGFfQm93bC9zdGF0dXMvMTYwODIzNTMwNTU5MjY1
MTc3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyOCwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UdWJieSBzbWl0aCAsIGNvYWNoIEtlYXR0cyBhbmQgbWUhIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aMDl4aVNkZVZDIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
WjA5eGlTZGVWQzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEZXJlY2sgV2hpdHRlbmJ1cmcg
KEBEV2hpdHROQ3N0YXRlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0RXaGl0dE5Dc3RhdGUvc3RhdHVzLzE2MDgyNjMwMTE4Mzk2NzIzMjA/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzaWduZWUgRGVubmlzIFBhcmtlciB3aXRoIGxheXVw
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pheWVtTWFyc2hhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpheWVtTWFyc2hhbGw8L2E+IHVwIDU4
LTQ1IDE6MTMgbGVmdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NG
QUNsYXNzaWM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENGQUNsYXNzaWM8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9WRkhZTjdtS01yIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vVkZIWU43bUtNcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBMb3UgQmV6amFrIChA
TG91YXRUaGVTdGF0ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9M
b3VhdFRoZVN0YXRlL3N0YXR1cy8xNjA4MTUxODM3NDA3ODU0NTk4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE