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Wolfpack newsstand — Dec. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's OLB Drake Thomas to turn pro

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Big 17-0 run lifts NC State past Louisville

Raleigh News & Observer —NC State linebacker Drake Thomas to enter 2023 NFL draft, play in Duke’s Mayo Bowl

Greensboro News-Record — Rivals No. 23 NC State, Maryland meet in Mayo Bowl

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