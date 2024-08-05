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Wolfpack newsstand — Aug. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Four-star guard Yohance Connor takes in NC State experience

Raleigh News & Observer —Is this really NC State football’s year? This, and other questions facing Triangle teams

Charlotte Observer — 12 things in Pro Football Hall of Fame that Panthers fans, Carolinians should see

Charlotte Observer — High school football preview 2024: Breaking down Mecklenburg private school teams

Fayetteville Observer — 4 NC State football players capable of a breakout season in 2024

Technician — Katharine Berkoff becomes first female NC State swimmer to win Olympic medal

Technician — Diana Shnaider wins silver, becomes first NC State tennis player to earn Olympic medal

GoPack.com — Diana Shnaider Wins Olympic Silver in Women’s Tennis Doubles

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