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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Latest vibes with senior athlete Jordan Young

Raleigh News & Observer — ‘Why not us?’ NC State nabs another national title, but you probably haven’t heard of it

Charlotte Observer — Patriots QB Jacoby Brissett ‘good’ after throwing shoulder injury, coach says

Technician — NC State women’s soccer erupts for 5-0 win, vanquishes VCU on the road

Technician — Buete delivers game-winning penalty kick, Pack men’s soccer beats Florida Gulf Coast 1-0

GoPack.com — Pack Closes Opening Weekend Perfect

GoPack.com — Wolfpack Dominates VCU in 5-0 Road Victory

Twitter posts of the day

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