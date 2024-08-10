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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Senior OL Daniel Pierre Louis going with flow

The Wolfpack Central — Rivals recruiting intel: Shamarius Peterkin closing in on decision

Charlotte Observer — High school football preview 2024: Breaking down teams in Gaston County

Charlotte Observer — High school football preview 2024: Breaking down Rock Hill-area teams

Charlotte Observer — High school football preview 2024: Breaking down teams in Cabarrus County

GoPack.com — John Mackey Award Names Justin Joly to Preseason Watch List

GoPack.com — Zeke Correll Named to Rimington Trophy Watch List

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