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Wolfpack newsstand — April 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State's impactful run could be long-lasting

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts, players make long-lasting impact

The Wolfpack Central — Video: Purdue coach Matt Painter, players after NC State win

The Wolfpack Central — Purdue rides Zach Edey, defense to end NC State's dream stretch

The Wolfpack Central — Box score: Purdue 63, NC State 50

The Wolfpack Central — Video reel: NC State spring game

The Wolfpack Central — NC State spring game updates

Raleigh News & Observer —After nine exciting wins, the Wolfpack ran into a team it could not find way to beat

Raleigh News & Observer —The end was always out there, lurking. NC State held it off as long as it could

Raleigh News & Observer —NC State’s Michael O’Connell suffers through the end of Final Four run he helped ignite

Raleigh News & Observer —As Wolfpack’s unlikely run came to an end, one last unexpected hero nearly emerged

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s charmed NCAA Tournament run ends with Final Four loss to Purdue

Raleigh News & Observer —On NC State’s miracle run: A free throw, a buzzer beater and a world spun off its axis

Raleigh News & Observer — Photos: NC State men’s basketball falls to Purdue in the Final Four

Raleigh News & Observer — The long, improbable journey of NC State’s DJ Horne, from Cary rec center to Final Four

Raleigh News & Observer — How NC State women’s basketball seniors, as their careers ended, kept leading Wolfpack

Raleigh News & Observer — South Carolina’s second-half surge stuns NC State as Gamecocks advance to NCAA final

Raleigh News & Observer — NC State’s DJ Burns, darling of NCAA Tournament, is much more than a big guy with moves

Raleigh News & Observer — The night the lights went out on Hillsborough Street

Fayetteville Observer — What will NC State basketball roster look like in 2024-25 season?

Fayetteville Observer — NC State’s Final Four run provides oasis for Wolfpack

Fayetteville Observer — NC State basketball goes cold in Final Four loss to Purdue

Winston-Salem Journal — Purdue, Edey end NC State postseason run in Final Four

Winston-Salem Journal — Purdue routs NC State, reaches NCAA title game

Technician — NC State men’s basketball cherishes improbable run after Final Four loss to Purdue

Technician — Poor shooting, weak defense shut down NC State women’s basketball in Final Four

GoPack.com — Pack’s Season Comes to Close in Final Four Loss to Purdue

GoPack.com — Spring Ball Comes to a Close with Spring Game

GoPack.com — #19 Wolfpack Drops Tight Contest at Louisville

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