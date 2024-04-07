The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — NC State's impactful run could be long-lasting
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts, players make long-lasting impact
The Wolfpack Central — Video: Purdue coach Matt Painter, players after NC State win
The Wolfpack Central — Purdue rides Zach Edey, defense to end NC State's dream stretch
The Wolfpack Central — Box score: Purdue 63, NC State 50
The Wolfpack Central — Video reel: NC State spring game
The Wolfpack Central — NC State spring game updates
Raleigh News & Observer —After nine exciting wins, the Wolfpack ran into a team it could not find way to beat
Raleigh News & Observer —The end was always out there, lurking. NC State held it off as long as it could
Raleigh News & Observer —NC State’s Michael O’Connell suffers through the end of Final Four run he helped ignite
Raleigh News & Observer —As Wolfpack’s unlikely run came to an end, one last unexpected hero nearly emerged
Raleigh News & Observer —NC State basketball’s charmed NCAA Tournament run ends with Final Four loss to Purdue
Raleigh News & Observer —On NC State’s miracle run: A free throw, a buzzer beater and a world spun off its axis
Raleigh News & Observer — Photos: NC State men’s basketball falls to Purdue in the Final Four
Raleigh News & Observer — The long, improbable journey of NC State’s DJ Horne, from Cary rec center to Final Four
Raleigh News & Observer — How NC State women’s basketball seniors, as their careers ended, kept leading Wolfpack
Raleigh News & Observer — South Carolina’s second-half surge stuns NC State as Gamecocks advance to NCAA final
Raleigh News & Observer — NC State’s DJ Burns, darling of NCAA Tournament, is much more than a big guy with moves
Raleigh News & Observer — The night the lights went out on Hillsborough Street
Fayetteville Observer — What will NC State basketball roster look like in 2024-25 season?
Fayetteville Observer — NC State’s Final Four run provides oasis for Wolfpack
Fayetteville Observer — NC State basketball goes cold in Final Four loss to Purdue
Winston-Salem Journal — Purdue, Edey end NC State postseason run in Final Four
Winston-Salem Journal — Purdue routs NC State, reaches NCAA title game
Technician — NC State men’s basketball cherishes improbable run after Final Four loss to Purdue
Technician — Poor shooting, weak defense shut down NC State women’s basketball in Final Four
GoPack.com — Pack’s Season Comes to Close in Final Four Loss to Purdue
GoPack.com — Spring Ball Comes to a Close with Spring Game
GoPack.com — #19 Wolfpack Drops Tight Contest at Louisville
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