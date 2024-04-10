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Wolfpack newsstand — April 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State quarterback Grayson McCall highlights

The Wolfpack Central — Transfer rankings extended in march to reaching 250

The Wolfpack Central — Sophomore tackle Jabian Shabazz getting early offers

The Wolfpack Central — Four-star RB Kentrell Rinehart finalizing official visits

The Wolfpack Central — How roles will be different for NC State's roster

Raleigh News & Observer —Why the NCAA crusade against college player prop bets is the right cause at the right time

Fayetteville Observer — March Madness NCAA championship odds: Duke favored to win it all

Technician — COLUMN: This isn’t the end of the line for NC State women’s basketball

Technician — COLUMN: Keatts is ‘portal king’ following run to the Final Four

GoPack.com — Baldwin, O’Connell, Voase Named March Heart of the Pack Winners

GoPack.com — Pack Tallies Five Home Runs in Two Wins Over Queens

GoPack.com — Pack Closes season at No. 10 in Final Associated Press Poll

GoPack.com — #Pack9's Ninth-Inning Rally Falls Short at UNCW

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